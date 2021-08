Incidenti stradali: 17enne grave, accertamenti a Bologna

Sono in corso accertamenti della Polizia locale a Bologna su un 17enne straniero trovato ferito, in modo grave. all’interno di un’auto che nella notte si è schiantata in via Colombo, all’incrocio con via dei Terraioli.

L’auto procedeva in direzione del centro cittadino quando è sbandata, facendo tutto da sola. Si sta cercando di capire se il giovane fosse effettivamente lui alla guida oppure e se ci fosse qualcun altro nell’auto, che poi si è allontanato prima dell’arrivo dei soccorsi. Le indagini sono coordinate dal pm di turno Michela Guidi. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Il 17enne è stato portato all’ospedale Maggiore, in condizioni di massima gravità.