Incidenti lavoro: operaio cade da impalcatura e muore

E’ morto in ospedale Vincenzo Ribaudo, 42 anni, l’operaio rimasto ferito in modo grave durante i lavori di ristrutturazione alla Sirenetta, locale storico della borgata marinara di Mondello a Palermo. Secondo una prima ricostruzione sarebbe caduto da un lucernario, ad almeno 3 metri di altezza, riportando un grave trauma cranico.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate ai medici del 118.

L’operaio è stato trasportato in gravissime condizioni all’ospedale Villa Sofia e sottoposto ad un massaggio cardiaco, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le volanti della polizia.