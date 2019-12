Incidente tra Sampierdarena e Bolzaneto, coda sulla A7 Genova-Milano

Mattinata difficile sulla Autostrada A7 Serravalle-Genova dove, alle 9.15 di lunedì 16 dicembre 2019 in direzione Milano, sono segnalati cinque chilometri di coda tra Sampierdarena e Bolzaneto per un incidente con un ferito, un motociclista scivolato probabilmente per l’asfalto bagnato.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica, un uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

Traffico intenso e rallentamenti anche tra Genova Nervi e il bivio A12/A7 Milano-Genova e tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia per lavori, anche in questo caso in direzione Milano.