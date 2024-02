Incidente sull’A12: Un Morto e Sei Feriti Tragedia sull’A12 tra Rapallo e Chiavari

Nella mattinata del 6 febbraio 2024, un grave incidente ha sconvolto la A12, causando la perdita di una vita e ferendo sei persone, di cui una gravemente.

Causa e Dinamica dell’Incidente

Secondo le prime informazioni emerse, un minivan trasportante operai è stato coinvolto in un violento tamponamento, finendo per scontrarsi con un muro di contenimento. Gli operai, scesi dal veicolo dopo l’incidente, sono stati colpiti dalle altre auto in transito, con esiti tragici.

La Vittima e le Sue Circostanze

L’operaio che ha perso la vita in questo tragico incidente era uno dei passeggeri del minivan, diretto sul luogo di lavoro insieme ai suoi colleghi. Si trattava di lavoratori stranieri, uniti nella triste fatalità di un evento inaspettato.

Conseguenze e Risposta alle Emergenze

L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi e delle forze dell’ordine, con la chiusura temporanea del tratto autostradale coinvolto. L’arrivo dell’elisoccorso e le indagini della Polizia stradale hanno caratterizzato le prime ore dopo l’accaduto.

Conclusioni

La tragedia avvenuta sull’A12 rappresenta un duro colpo per la comunità locale e una dolorosa perdita per i familiari dell’operaio deceduto. È necessario un approfondimento delle cause dell’incidente per prevenire futuri episodi simili e garantire la sicurezza delle strade.