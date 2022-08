Incidente sulla Matera-Santeramo, in fiamme cabina autoarticolato

Giovedì 18 agosto 2022 – Intorno alle 15 di ieri pomeriggio sulla strada Matera-Santeramo si è registrato un incendio di un autoarticolato.

Ha preso fuoco solo la cabina del mezzo che è andata completamente distrutta. Illeso il conducente.

Il mezzo non aveva carico e tuttavia era alimentato a GNL (gas naturale liquefatto), miscela di idrocarburi costituita prevalentemente da metano.

Per spostare il mezzo dalla sede stradale è necessario svuotare il serbatoio contenente GNL.

Per far questo e per la messa in sicurezza, è stato richiesto l’intervento del Gruppo Operativo Speciale esperto in travasi di sostanze pericolose: il GOS del Comando di Bari, composto da sei persone altamente qualificate per effettuare questo tipo di interventi molto delicati.

Fonte: sassilive.it