Incidente sul raccordo, ferita una quindicenne e due poliziotti

Lungo il raccordo Perugia-A1, nei pressi di Ellera, un tir ha tamponato un auto della polizia che stava soccorrendo un camper.

Una reazione di incidenti a catena lungo il raccordo Perugia-A1, nei pressi di Ellera, in località Taverne, direzione lago. Un tir ha tamponato un’auto della polizia, che ha sua volta è andata addosso al camper che stava soccorrendo. Sono rimasti lievemente i due poliziotti, mentre una giovane di 15 anni a riportato ferite gravi ed è stata portata in pronto soccorso in codice rosso. Le fonti dell’ospedale raccontano a grandi linee la vicenda: un camper rimasto in panne è stato soccorso da una pattuglia della polizia. A bordo del camper c’era una famiglia composta da due genitori e la figlia di 15 anni, tutti di origini italiane, probabilmente originari di Macerata. L’auto della polizia che stava soccorrendo il mezzo è stata a sua volta colpita da un tir di passaggio, andando a urtare violentemente il camper, e causando diversi feriti.

Uno dei due genitori ha riportato lievi lesioni, ma entrambi sono stati dimessi quasi subito dall’ospedale. I due poliziotti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo, uno è già stato dimesso mentre l’altro è rimasto con i medici alcune ore in più, presumibilmente per una frattura di una vertebra. La più grave è anche la più giovane, che è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione, dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico nella sala Rossa del pronto soccorso.