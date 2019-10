Incidente sul lavoro: operaio gravemente ustionato

STELLA – Grave infortunio sul lavoro questa mattina per un giovane operaio di circa 30 anni. L’incidente è accaduto intorno alle 10, a Stella, in provincia di Savona, in uno stabilimento in via Vetriera. Secondo le prime informazioni, il ragazzo stava lavorando con un cannello, quando qualcosa è andato storto e si è generata una fiamma che lo ha investito bruciandone la tuta.

Immediato è stato l’intervento del personale sanitario del 118 e degli agenti delle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. Viste le condizione del giovane, è stato disposto il trasferimento immediato al centro grandi ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Genova, dove è arrivato in codice rosso.