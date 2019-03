Incidente sul lavoro in Trentino: 47enne muore schiacciato dal suo Tir

Il mezzo si e’ messo improvvisamente in movimento per cause ancora da accertare

Tragedia mortale stamane in Trentino, a Vezzano, dove un camionista e’ stato schiacciato dal suo stesso tir. L’incidente sul lavoro è avvenuto in pieno centro e, secondo le prime ricostruzioni, il mezzo si e’ messo improvvisamente in movimento per cause ancora sconosciute. La vittima è un uomo di 47 anni, originario di Ferrara, che ha perso la vita nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, trasportati con l’elicottero di Trentino Emergenza. Il camionista, stava agganciando il rimorchio alla motrice, nel parcheggio vicino ad un bar, quando il tir si è messo in movimento e nel tentativo di salire in cabina per fermare il mezzo, l’uomo e’ caduto venendo trascinato e finendo poi con la parte anteriore sospesa sulla sottostante scarpata.