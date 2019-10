Incidente sul lavoro all’altezza della Guido Rossa, cade una gru: un ferito

GENOVA – Incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 8 a Genova. Da quanto al momento appreso una gru sarebbe caduta. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Un operaio sarebbe rimasto ferito fortunatamente sembra non in modo grave. Il fatto è accaduto nel tratto compreso tra via Guido Rossa e Lungomare Canepa. Sul posto l’intervento del personale sanitario che ha prestato le prime cure al ferito. Si tratta di un 35enne trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

In via Guido Rossa anche la polizia locale che regola la viabilità della zona. Pesanti i disagi al traffico della soprattutto a causa dell’ora di punta in cui si è verificato l’incidente. Segnalati rallentamenti all’uscita del casello di Genova Ovest, Lungomare Canepa e appunto strada Guido Rossa.