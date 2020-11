Un camionista è rimasto ucciso in un incidente sul lavoro che si è verificato nella zona industriale di Muros, all’interno di uno stabilimento di rivendite all’ingrosso di materiali per l’edilizia.

Ancora non è chiara la dinamica della tragedia.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sassari, i vigili del fuoco e il 118, ma tutti i soccorsi si sono rivelati inutili per l’uomo.