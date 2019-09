Incidente stradale, coppia in auto si schianta contro benzinaio

Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l’incidente stradale di ieri sera, venerdì 27 settembre, in corso Europa, all’altezza di via Shelley, Genova.

Un uomo, per motivi appunto da accertare, ha perso il controllo della sua auto – una Renault Clio bianca – ed è andato a schiantarsi contro l’aiuola di un benzinaio.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Genova Est, che hanno aiutato a uscire il conducente e la passeggera (entrambi feriti), il personale del 118 che si è preso cura della coppia, e la Polizia Locale.

I Vigili del Fuoco hanno messo successivamente in sicurezza l’area e quel che rimaneva della vettura.