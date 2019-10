Incidente stradale a Monza, ferito pensionato di Cogoleto

Si è messo in auto dalla Liguria per raggiungere il fratello a Milano ma, una volta arrivato a Monza, si è perso, senza riuscire più a riprendere la strada verso la sua destinazione. Così, intorno alle 21.30 di lunedì 14 ottobre 2019, l’uomo, un pensionato di 84 anni di Cogoleto, in viale Sicilia all’altezza del concessionario Villa ha fatto inversione di marcia. A causa della manovra però l’automobilista è finito fuori strada con la sua Lancia Ypsilon e l’utilitaria è rimasta “in bilico” tra la carreggiata e il fosso a bordo strada.

Sul posto è giunta una pattuglia della polizia locale di Monza che ha effettuato i controlli in seguito al sinistro. L’uomo è risultato alla guida con patente e assicurazione scadute rispettivamente ad aprile 2019 e novembre 2018 . Per l’automobilista 84enne è scattata una multa e il ritiro della patente insieme al sequestro del veicolo.