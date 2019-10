Incidente mortale sulla tangenziale di Torino, denunciato camionista genovese.

Un camionista italiano di 54 anni residente a Genova è stato denunciato per omicidio stradale in seguito a un incidente, avvenuto sulla tangeziale di Torino domenica 20 ottobre 2019, che ha provocato un morto e due feriti.

L’incidente è avvenuto nella tratta sud, in direzione nord Milano-Aosta, al km 22, sul territorio comunale di Rivalta di Torino, tra gli svincoli Sito e Allamano. Ha visto coinvolte una Fiat Uno, una Mini Cooper e un tir. Tre i feriti trasportati all’ospedale Cto di Torino. Nella notte è morto Calogero Gianni, 69enne di Orbassano, che era al volante della Uno su cui viaggiava anche la moglie di 64 anni, non grave come anche un ragazzo italiano di 28 anni di Carmagnola che viaggiava sulla Mini.

La Uno, secondo la ricostruzione degli agenti, è stata tamponata dal mezzo pesante. I due coniugi erano stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Il camionista è risultato negativo all’alcotest (non aveva bevuto prima di mettersi al volante).