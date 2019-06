Incidente in lungobisagno Istria, morto motociclista 45enne

Incidente mortale, l’ennesimo sulle strade genovesi, nel pomeriggio di mercoledì: un motociclista di 47 anni è morto e una donna è ricoverata in gravi condizioni al San Martino dopo uno schianto in cui è rimasta coinvolta un’auto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18 all’altezza dell’incrocio tra tra piazza Garbarino e via Lungobisagno Istria, in Valbisagno: ancora da chiarire la dinamica, ma sembra che un’auto si sia ribaltata andando a sbattere contro la moto.

Il centauro è morto sul colpo, la donna che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita ed è stata portata in codice rosso all’ospedale San Martino, intubata. Ferita anche la donna che viaggiava sull’auto, in maniera meno grave.

Sul posto la Locale per i rilievi e per capire se l’auto si sia ribaltata andando a impattare contro la moto, o se si sia ribaltata in seguito all’urto. Inevitabili le ripercussioni al traffico sul tratto.