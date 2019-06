Incidente di Povegliano: ragazza rompe il silenzio

Dopo il 7 giugno, solo una persona non ha ancora parlato dell’incidente in cui Giuseppina Lo Brutto ha perso la vita. Si tratta di Giorgia Biglieri, l’ex ragazza di Christian Barzan.

Ieri, ai microfoni di AntennaTre ha finalmente raccontato “la verità”.

“Non è la mia verità, è la verità. Lui mi ha costretta, mi ha presa e mi ha portata via. Ero minacciata. Perché penso sia giusto che io dica a tutti la verità, che è diversa da tutto quello che è stato detto in questo periodo. Ma ho voluto aspettare, per rispetto di chi oggi non c’è più e della sua famiglia. Quella sera io non avevo un appuntamento con Christian. Non dovevamo uscire insieme. Doveva essere un incontro di pochi minuti. Sono andata vestita da lavoro, perché credevo che tutto si sarebbe risolto in fretta.

Dovevo dirgli che per me era finita, già da gennaio. Non era un incontro chiarificatore per rimetterci insieme. Io avevo deciso da tempo che tra noi era finita. Quella sera doveva essere una riconferma di cose che ci eravamo già detti. Dopodiché lui mi avrebbe lasciato stare. Così però non è stato. Appena sono salita sulla sua auto, ha chiuso le portiere ed è partito. Mi ha portata via da casa mia.”

L’ha portata via, l’ha violentata, poi l’incidente. “Lui mi ha costretta. Ero sotto minacce e pressioni. Da tanto tempo.” Erano mesi infatti che Giorgia era vittima di stalking da parte del suo ex Christian Barzan.

Barzan nega di aver provocato volutamente l’incidente. Sostiene in fatti di aver perso il controllo dell’auto perché stavano litigando.

Tuttavia, la procura crede a Giorgia e sta andando avanti nelle indagini.