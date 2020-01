Incidente al Lido, pedone travolto da un’auto: muore 40enne

Tragedia al lido di Latina nel tardo pomeriggio di oggi. Per cause al vaglio della Polizia Locale del capoluogo pontino, un suv Ecosport Ford guidato da un uomo di 34 anni ha travolto un pedone in via Massaro, la parallela della strada Lungomare. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori del servizio 118 di rianimare il ferito: probabilmente è morto sul colpo. Stando ai primi riscontri la vittima sarebbe un uomo di circa 40 anni di Aprilia, ma non è chiaro cosa ci facesse in una zona isolata del lido a piedi. Secondo la ricostruzione fornita dall’automobilista, il pedone sarebbe sbucato all’improvviso dal lato della strada senza dargli la possibilità di sterzare in tempo per evitarlo.