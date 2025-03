Incidente a Roma: donna di 56 anni travolta e uccisa da un automobilista ragazzo di 20 anni

Nella mattinata di lunedì 17 marzo 2025 si è verificata una tragedia a Roma, dove una donna di 56 anni, di nazionalità romena di nome Didina Toma, è stata investita e uccisa da un automobilista di 20 anni. L’incidente si è svolto in via Ardeatina, all’altezza del chilometro 10.500, in prossimità dell’intersezione con via di Santa Felicola.

Secondo le primissime informazioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 6:30, quando la vittima è stata travolta da una Ford Fiesta guidata dal giovane. Purtroppo, per Didina Toma non c’è stato nulla da fare; il 20enne, invece, è stato accompagnato al Campus Biomedico per effettuare gli accertamenti di rito, compresi esami alcolemici e tossicologici.

Didina Toma, residente nella zona, è stata riconosciuta dai familiari. La salma è stata trasferita al policlinico Tor Vergata. La vettura coinvolta è stata sequestrata per permettere l’esecuzione di rilievi scientifici da parte degli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale. Si stanno ancora verificando le circostanze esatte dell’incidente, una delle ipotesi è che la donna possa essere stata investita sulle strisce pedonali.

Questo tragico evento rappresenta la diciassettesima vittima della strada a Roma dall’inizio dell’anno e, di queste, la nona era un pedone.