Incidente a Cisterna, moto contro auto. Centauro in prognosi riservata

E’ un uomo di 53 anni residente a Cori il centauro soccorso nella mattinata dal personale del 118. Poco prima, mentre viaggiava in sella alla propria moto, una Suzuki, l’uomo si è scontrato con una Ford Fiesta. Le cause e la dinamica del sinistro al momento sono in fase di ricostruzione da parte dei militari del Nucleo radiomobile di Latina intervenuti sul posto per i rilievi mentre l’ambulanza trasferiva il ferito in gravi condizioni presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Lo scontro è avvenuto alle porte del borgo di Prato Cesarino lungo la via omonima, tra Cisterna e Latina. Il centauro è giunto in ospedale in codice rosso ed è stato ricoverato con prognosi riservata in attesa di vedere se il quadro clinico nelle prossime ore mostrerà qualche miglioramento. Gravi infatti sia il trauma al corpo che quello alla testa riportato dopo l’urto e il volo sull’asfalto. Illeso invece sembra essere il conducente della vettura coinvolta nel sinistro.