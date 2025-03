Incidente a Catanzaro: auto si ribalta e finisce in una proprietà privata, conducente rimane bloccata nell’abitacolo

La conducente è stata estratta dai Vigili del Fuoco, immobilizzata su una barella e poi assistita dai soccorritori del 118.

di Ilaria Calabrò

4 Mar 2025 | 12:22

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando centrale di Catanzaro è intervenuta nella località Buda, nella zona nord-ovest del comune, per un incidente stradale. Una Opel Corsa è stata coinvolta, perdendo il controllo per motivi ancora da accertare. La vettura è uscita dalla carreggiata ribaltandosi all’interno di una proprietà privata. A bordo si trovava solo la conducente, che è rimasta bloccata nell’abitacolo. Il personale dei Vigili del Fuoco l’ha estratta, immobilizzandola su una barella spinale e trasferendola al personale sanitario del Suem 118 per le cure necessarie. Fortunatamente, la donna non ha riportato ferite gravi, nonostante fosse visibilmente scossa dall’incidente. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha incluso anche la messa in sicurezza del sito e del veicolo coinvolto.