Incendio nell’ospedale Spallanzani di Roma: muore carbonizzato un uomo. Reparto evacuato

Le indagini sono in corso per scoprirne le cause. Sgomberato l’intero reparto di malattie infettive gravi

Un paziente è morto carbonizzato, nella stanza dove era ricoverato, all’ospedale Spallanzani di Roma. L’allarme è scattato intorno alle 16,30 e sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia del commissariato Monteverde. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute e le indagini stanno cercando di chiarirle, l’unica cosa certa è che sia divampato da una stanza del secondo piano della terza divisione, dove sono ricoverati i pazienti con malattie infettive gravi. Forse il degente, un italiano di 54 anni, si è dato fuoco oppure si è addormentato con la sigaretta accesa. I 30 pazienti del reparto sono stati evacuati e trasferiti, mentre i vigili spegnevano le fiamme.

Il reparto è stato giudicato inagibile mentre la struttura ospedaliera, in base a un primo sopralluogo, non avrebbe subito danni.