Incendio nella casa popolare a Formia

Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio all’interno di un appartamento degli alloggi popolari nel quartiere di San Giulio a Formia. Paura per i numerosi residenti che sono scesi in strada ed il rischio era che le fiamme arrivassero anche ad altri immobili. Sul posto, vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. Ancora al vaglio le cause che hanno portato all’incendio.

Purtroppo non è la prima volta che si verifica un evento simile. Lo scorso 13 settembre un appartamento al primo piano era stato aggredito da fiamme altissime. Anche in quella occasione tempestivo fu l’intervento di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale.