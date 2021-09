Incendio nel Savonese: ancora in azione tre mezzi aerei

Continuano a bruciare i boschi intorno a Cisano Sul Neva (Savona) dove da ieri è attivo un incendio con tre fronti che ha portato ad evacuare le case di un intero borgo nella frazione collinare di Cenesi. Il rogo è comunque ‘confinato’ ma non si può definire sotto controllo.

Nella zona operano circa 100 uomini tra vigili del fuoco (con 5 squadre in supporto da Genova), volontari (anche da Imperia) e forze dell’ordine. In azione questa mattina anche due elicotteri e un canadair. I Vigili del fuoco e i Carabinieri forestali stanno indagando sull’origine dell’incendio: non è esclusa quella dolosa.

Nel corso della notte le fiamme hanno minacciato un canile, ma i pompieri, anche grazie a un Dragon decollato dal vicino aeroporto di Villanova d’Albenga, sono riusciti a evitare danni alla struttura. Al momento le fiamme non minacciano alcuna abitazione, anche se alcune continuano ad essere inaccessibili a causa del blocco delle strade sopra cui operano i mezzi aerei.