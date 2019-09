Incendio in via Piaggio a Riva Trigoso

Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Riva Trigoso, frazione di Sestri Levante. Un incendio ha coinvolto tre mezzi parcheggiati, una moto, uno scooter e un’auto. Al momento non è possibile escludere l’origine dolosa.

Le fiamme sono divampate in via Erasmo Piaggio, non lontano dalla Fincantieri, intorno alle 2.40. Danneggiata anche la facciata di un palazzo. Non si registrano feriti.

Le indagini per chiarire l’accaduto sono affidate a carabinieri e vigili del fuoco.