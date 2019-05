Incendio in cucina: gli inquilini fuggono in terrazzo

Ieri sera poco dopo le 20, i vigili del fuoco di Genova est sono intervenuti in via Imperia per incendio cucina. All’arrivo i pompieri hanno portato in salvo i 2 inquilini che si erano rifugiati sul terrazzo. Gli stessi avevano spento l’incendio della cucina a gas con un estintore.

Dato il fumo e la polvere dell’estintore i vigili gli hanno fatto indossare il cappuccio ad aria e li hanno accompagnati in zona sicura. In seguito hanno verificato il completo spegnimento dell’elettrodomestico tramite la termocamera. Apparecchiatura che permette di misurare la temperatura degli oggetti.