Incendio in appartamento a Bologna, un morto

Un anziano è morto in un incendio scoppiato all’alba in un appartamento di via Fioravanti, proprio di fronte all’edificio del nuovo comune di Bologna. L’intero palazzo abitato da 35 famiglie è stato evacuato da vigili del fuoco e polizia e la strada è stata chiusa.

Cause in corso di accertamento.