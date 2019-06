Incendio deposito rifiuti speciali: vigili ancora al lavoro. Allerta nei comuni

Ancora al lavoro le squadre di vigili del fuoco per domare l’incendio divampato oggi pomeriggio intorno alle 17.30 nello stabilimento Mecoris nella zona dell’aeroporto. Colto da malore l’amministratore della società, accompagnato con un’ambulanza in ospedale per accertamenti.

Massima allerta non solo a Frosinone, dove il sindaco ha emanato un’ordinanza, ma anche nei comuni limitrofi di Ferentino, Ceccano e Patrica dove i sindaci hanno invitato comunque i cittadini a tenere porte e finestre chiuse in via precauzionale.

Intanto dal Cotral fanno sapere che domani (lunedì 24 giugno) potranno esserci notevoli disagi al servizio di trasporto pubblico: il deposito dei mezzi Cotral, infatti, si trova a soli 500 metri dal luogo dell’incendio e quindi molti autobus non potranno essere utilizzati in quanto “contaminati” dal fumo sprigionatosi dal rogo.