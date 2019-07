Incendio bosco vicino a case a Sanremo

Bosco e sterpaglie sono andati in fiamme la scorsa notte in località strada Monte Ortigara a Sanremo per un incendio divampato per cause in via di accertamento. Per tutta la notte hanno operato squadre a terra di vigili del fuoco e protezione civile, oltre a volontari, per tenere le fiamme lontano dalle abitazioni. Quando il rogo sembrava ormai sotto controllo, alcuni focolai hanno ripreso a bruciare. In mattinata ha preso servizio un elicottero antincendio ed è in arrivo un aereo Canadair. Le fiamme si sono avvicinate alle case e diversi cittadino hanno chiamato spaventati i vigili del fuoco.