Incendio baracca, rinvenuto il corpo di un uomo

Questa mattina alle 8, i vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti in via Erzelli, nei pressi dello svincolo per l’aeroporto, per l’incendio di una baracca. Durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo che viveva all’interno della stessa. Le cause sono in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti il nucleo investigazioni antincendio territoriale VVF – NIAT, i carabinieri, la polizia, la polizia locale e il 118.