Incendio a Pozzuoli. Paura in città

Non lontano dal confine del Comune di Quarto è divampato un incendio che ha interessato la collina di Monterusciello. Un incendio davvero spaventoso, se si considera che diverse case sono state sfiorate dalle fiamme

Le autorità hanno da subito sottolineato che la situazione era sotto controllo, anche se un gruppo di abitazioni nei pressi di via Libero Bovio è stato messo in serio pericolo. Viste le dimensioni dell’incendio, articolato in almeno tre focolai, è stato necessario l’intervento di un elicottero.

Per rendere più agevole l’intervento dei Vigili del fuoco il traffico della zona Domiziana-Quarto è stato deviato su altre strade parallele. Intanto le autorità indagano per risalire alle cause dell’incendio, che al momento non si esclude possa essere di natura dolosa.