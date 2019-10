Incendio a Centocelle: locale danneggiato

Incendio nella notte del 9 ottobre, quando intorno alle 3 le fiamme hanno interessato un ristorante in via delle Palme. Ad accorgersi del rogo un residente che ha allertato subito il Numero Unico per le Emergenze. Sul posto, quindi, sono accorsi i vigili del fuoco di Roma, i sanitari del 118 e gli agenti del Reparto Volanti e del commissariato Prenestino della polizia di Stato.

Per permettere le operazioni di spegnimento la palazzina che affaccia sul locale è stata temporaneamente evacuata. Le fiamme, come riferiscono gli inquirenti, hanno danneggiato il locale sia internamente che esternamente. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, e l’esercizio è stato dichiarato agibile.

Gli investigatori, subito dopo l’incendio, hanno fermato una persona proprio nei pressi di via delle Palme: aveva con sé una bottiglietta di alcol e accendini. Il piromane è stato denunciato e la sua posizione resterà al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.3