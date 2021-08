Incendi: 23 roghi, elicotteri in azione in 13 località

Sono 23 gli incendi scoppiati oggi sul territorio regionale, di cui 13 hanno richiesto l’intervento, oltre alle squadre a terra del sistema regionale, anche dei mezzi aerei del Corpo forestale.

In particolare, in agro di Cuglieri località “Monti Entu”, già interessato dagli incendi dei giorni scorsi, lo spegnimento è stato coordinato dal personale delle Stazioni di Seneghe e di Cuglieri, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del CFVA di Fenosu.

Sono intervenute 4 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Santu Lussurgiu, Cuglieri, Scano Montiferro, Macomer, 2 squadre delle Compagnie barracellari di Santulussurgiu e Cuglieri e da 1 squadra di volontari dell’associazione Soc. Sard. Centrale di Oristano.

Gli altri vasti incendi sono divampati a Bonorva, località “C.se Mariani”; a Trinità d’Agultu località “Monte S. Barbara”; in agro di Olzai località “M. Argapiai”; nelle campagne di Santu Lussurgiu località “San Leonardo”; a Collinas località “S.M.

Angiarga”; a Cuglieri località “Rocca Freari”; a San Basilio località “Perdu Orrù”; a Mogoro in località “Scalittas”; a Sorgono, in località “Br.cu su Mulloni”; in agro di Serri località “S. Lucia”; a Sini località “Corona Arrubia”; infine nel Comune di Escalaplano.