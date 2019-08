Inaugurato a Genova il Centro Diagnostico più grande della Liguria

Ha aperto nel capoluogo ligure il Centro Diagnostico Polispecialistico più grande della regione.

Non capita spesso, soprattutto di recente, di parlare di Genova parlando di costruzione, di speranze per il futuro, con un sorriso compiacente. E invece è proprio questo il caso, perché ha aperto proprio nel capoluogo ligure il Centro Diagnostico Polispecialistico più grande della regione. È dotato di “undici metodiche di diagnostica per immagini tra cui la medicina nucleare, un laboratorio analisi con tecnologia di ultima generazione con cinque settori specialistici, due ambulatori chirurgici e ventotto specialità seguite a livello ambulatoriale”, come spiega un comunicato rilasciato da Alliance Medica – Istituto Salus, di cui il Centro sarà la nuova e principale sede in via Gestro 21, Genova. “E ancora, centocinquanta addetti, di cui settanta medici, venticinque tecnici e cinquantacinque risorse di staff. Professionalità, esperienza e tecnologia all’avanguardia per trasformare la conoscenza in salute e per garantire a tutti i pazienti l’eccellenza clinica. Accoglienza e assistenza al paziente da parte di personale altamente qualificato per tutto il percorso diagnostico all’interno della struttura”.

Il Gruppo Alliance Medical opera dal 1989 nel settore della diagnostica per immagini. Il nuovo centro, il più grande della Liguria, sarà attivo sette giorni su sette mettendo a disposizione dei pazienti 4.000 metri quadrati di superficie. Frutto di un investimento di quasi 10 milioni, il centro unisce i precedenti centri Alliance Medical – Istituto Salus di Piazza Dante 9/10 (che rimane aperto per i servizi di prelievo), Piazza della Vittoria 12/11 e Via Maragliano 2/1, e da novembre incorporerà anche il centro di Via Dante 59 r. “Siamo felici e orgogliosi di presentare oggi la nuova sede di Alliance Medical – Istituto Salus, un nuovo grande centro all’avanguardia per tutti i più avanzati servizi di diagnostica e di laboratorio e qualificante per la città di Genova”, ha detto Beatrice Arlenghi, Amministratore Delegato di Alliance Medical Italia. “Tecnologia, qualità, accessibilità e accoglienza sono gli elementi distintivi della nuova struttura il più grande investimento di Alliance Medical in nuovi centri in Italia”.