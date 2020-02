Inaugurata la prima casa ricostruita di Cittareale

Gli assessori della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, e allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio, Paolo Orneli, hanno partecipato all’inaugurazione della prima casa ricostruita a Cittareale dopo il sisma.

L’edificio era stato demolito per danni gravi ed è stato ricostruito grazie ai fondi della ricostruzione, con un impegno di circa 275mila euro. L’immobile sorge all’interno dell’azienda agricola della famiglia Gentili, che conduce anche l’attività di agriturismo.

Di Berardino ha commentato: “Questo è l’esempio concreto che la ricostruzione è possibile grazie a interventi coordinati tra i privati, le istituzioni e gli uffici. L’Usr regionale continua a essere sempre disponibile per dare informazioni, consigli e mette a disposizione le sue professionalità per agevolare la ricostruzione privata, tanto per chi ha subito danni lievi quanto per chi ne ha subiti di gravi”.

“Ho conosciuto Emidio Gentili e la sua famiglia nei mesi successivi al terremoto del 2016, quando il suo agriturismo divenne un punto di riferimento per tutti coloro che erano impegnati nelle operazioni di soccorso l’agriturismo continuò a funzionare, ma la casa di famiglia fu dichiarata inagibile. Il tempo è passato, loro non hanno mollato e stamattina abbiamo inaugurato la nuova casa della famiglia di Emidio, ricostruita proprio dove stava. Una bella notizia, una storia di coraggio, di lavoro e di rinascita. Che non deve nascondere il fatto che il cammino della ricostruzione è ancora lungo e tortuoso, ma che è un segno che ce la si può fare e che questa terra bellissima può rinascere grazie alla tenacia della sua gente. E noi come Regione eravamo, siamo e saremo ancora al loro fianco,” ha ribadito Paolo Orneli.