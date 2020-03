Inaugurata a Terni la mostra su Andy Warhol e la Pop Art

Più di 150 opere esposte, con la speranza che l’arte aiuti a creare un senso di normalità.

Sotto il segno dell’emergenza, ma con la speranza degli organizzatori che anche attraverso l’arte si possa tornare alla normalità, è stata inaugurata a Terni la grande mostra antologica dedicata ad Andy Warhol e alla Pop Art. E’ allestita nel centro espositivo “Palazzo di Primavera”, dove in tutto sono oltre 150 le opere esposte tra grafiche storiche, litografie, serigrafie e offset firmate.

“Andy Warhol… in the City” il titolo della mostra subito visitata da tanta gente, pur con i dovuti accorgimenti in materia di prevenzione per il coronavirus. Organizzata da Pubbliwork eventi e New factory art, propone le serie dedicate a Marilyn Monroe, il fascino di Liz Taylor e Liza Minnelli, il carisma di Mao Zedong e Mick Jagger, ma anche le leggendarie lattine Campbell’s, le Flowers e soprattutto il preziosissimo Golden Book, esposto “in esclusiva” per l’Italia. Fino al prossimo 3 maggio porterà alla scoperta della carriera di Warhol pittore, scultore, fotografo e regista, scomparso nel febbraio 1987 a 59 anni.

Sul messaggio che può trasmettere la Pop Art si è soffermato il testimonial della mostra, l’ex calciatore Paolo Di Canio. “L’arte è vita – ha detto – e i colori e le forme di Warhol possono aiutarci a superare il difficile momento che stiamo attraversando. Sono orgoglioso che si possano ospitare le bellezze di questo artista che suscita emozioni e sentimenti”. “Andy Warhol… in the city” sarà visitabile il mercoledì e giovedì con orario 15-19 e dal venerdì alla domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. Tutte le informazioni sono sul sito internet www.pubbliwork.it/andy-warhol.