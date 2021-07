In Umbria 76 nuovi casi Covid e un ricoverato in più

Ancora un giorno con numeri in salita per i contagi Covid in Umbria. Sono infatti 76 i nuovi casi accertati e dieci, uno in più, i ricoverati negli ospedali, con un paziente in terapia intensiva (dato stabile).

Emerge dai dati aggiornati sul sito della Regione.

Resta invece fermo il numero dei morti, 1.424 dall’inizio della pandemia, e sono stati accertati altri 32 guariti, con gli attualmente positivi ora a 764, 44 in più rispetto a lunedì.

Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 2.308 tamponi e 3.113 test antigenici, con un tasso di positività in salita all’1,4 per cento (era uno per cento lunedì).