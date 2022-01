In Toscana 16 nuovi presidi per fare i tamponi

Sedici nuovi presidi in Toscana in cui fare i tamponi per la positività al Covid, gestiti dal mondo del volontariato.

E’ quanto ha annunciato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa a Firenze.

“Le organizzazioni di volontariato entrano sull’azione di tamponatura – ha detto Giani -. Oltre che i farmacisti, il medico di base e gli hub, per i tamponi entrano in funzione in prima persona anche la Misericordia, la Pubblica assistenza, la Croce rossa. Sono 16 i presidi che da domani saranno operativi per i tamponi, quindi – ha concluso Giani -, io ringrazio il mondo del volontariato che, anche in questa fase, si sta dimostrando all’altezza della situazione, lavorando con grande impegno e passione nell’interesse del buon andamento della vita di comunità”.

Si tratta, spiega una nota della Regione Toscana, di nuove postazioni di drive through per la somministrazione di tamponi antigenici rapidi. La novità, si precisa, nasce dal coinvolgimento del mondo del volontariato frutto di un accordo con la Regione Toscana per incrementare le attività di tracciamento. Per avere accesso alle nuove postazioni il cittadino dovrà prenotare il tampone sul portale regionale (Prenota tampone) con la ricetta dematerializzata prescritta dal medico. In automatico il sistema indicherà le opzioni di prenotazione in base alle sue condizioni di salute: se è sintomatico sarà indirizzato automaticamente al più vicino drive through dove effettuare il tampone senza scendere dall’auto; se è, invece, una persona asintomatica saranno indicati più canali di somministrazione test, tra cui le farmacie con percorsi preferenziali riservati alle persone con prescrizione medica, gli ambulatori dei medici e le sedi del volontariato accreditato.