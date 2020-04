In Sardegna a Pasquetta aperte solo le farmacie

A Pasquetta in Sardegna resteranno aperte solo le farmacie e le parafarmacie

“La delibera regionale n° 18 del Presidente Christian Solinas, dove si dispone la chiusura di tutte le attività commerciali per il Lunedì dell’Angelo, è necessaria all’interno della azioni di profilassi sanitaria che la Regione sta adottando per la lotta alla diffusione del virus.

Non è questo il momento di valutare se è opportuno o meno il lavoro festivo nel settore commercio ma di certo gli addetti del settore potranno godere di una giornata di riposo in più e poter stare in famiglia. Il settore sta attraversando un periodo complicato – continua Ardau – fatto di grandi carichi di lavoro dovuti alle extra vendite ma anche di futuri ammortizzatori sociali per le aziende del settore alimentare che oggi non possono più contare sulla clientela fidelizzata per il blocco della mobilità intercomunale; da un lato aziende con incrementi del fatturato del 400% e dall’altra contrazioni del 50%.