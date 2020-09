In salvo i due alpinisti bloccati nel bivacco sul Gran Paradiso

Sono stati recuperati in elicottero e condotti a valle i due alpinisti olandesi che erano bloccati da venerdì nel bivacco Grappein, sul massiccio del Gran Paradiso, a circa 3.100 metri di quota. Il medico dell’equipaggio li ha visitati ed entrambi sono in buone condizioni di salute.

L’operazione è stata condotta approfittando di un lieve calo della forza della tempesta di neve e del vento in quota: il pilota è riuscito a portare una squadra di tecnici del soccorso alpino valdostano fino a quota 2.900 metri. Da quel punto i soccorritori sono riusciti a raggiungere via terra il bivacco e a riportare sul piano del ghiacciaio (a quota 2.900 mt) i due alpinisti, che sono stati recuperati poi in elicottero.