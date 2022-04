L’assessore ai lavori pubblici Pietro Piciocchi e il presidente Municipio Medio Levante Francesco Vesco, insieme a rappresentanti di Aster, hanno inaugurato la fontana di piazza Rossetti che si è illuminata con i colori giallo e blu dell’Ucraina.

L’iconica fontana della Foce, la terza in città per grandezza, è stata sottoposta a lavori di restauro che sono durati un mese e hanno comportato la sostituzione 100 ugelli, da ottone ad acciaio in inox, in vasca per ottimizzare il getto e per evitare gli atti vandalici.

È stato anche realizzato l’impianto di illuminazione scenografica a colori, con l’installazione di 53 faretti. La scala cromatica, articolata in sei gruppi di luce, è gestita da una centralina configurabile anche da remoto, come per la fontana di piazza De Ferrari.