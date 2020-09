In palazzi sotto ponte Genova case per studenti e anziani

– Saranno destinati a un progetto di social housing, destinato a studenti ed anziani gli immobili di via Porro e via Campasso sotto il nuovo ponte di Genova che erano stati espropriati in seguito al crollo del viadotto Polcevera ma non demoliti perché non interferivano con il cantiere. Sono 130 appartamenti. Lo rende noto l’amministrazione comunale. Tre palazzi di via Porro sono all’interno dell’area del Parco del Polcevera, progetto voluto per riqualificare il quartiere. Il Comune affiderà a Spim, società partecipata, il progetto. La finalità del piano è quella di rispondere a diverse esigenze di alloggi per il social housing, che vanno da strutture per l’inclusione sociale ad alloggi a canone moderato o in vendita a prezzo convenzionato, con un valore massimo di locazione o vendita per le varie tipologie residenziali