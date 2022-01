In moto contro un’auto a Cagliari, grave un 16enne

Un ragazzo di 16 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Brotzu a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nella tarda sera di ieri all’incrocio tra via Tasso e via Pascoli a Cagliari.

Questa mattina i medici lo stanno sottoponendo a un delicato intervento chirurgico.

Il giovane era in sella ad una moto che, per cause non ancora accertate, si è schiantata contro un’auto. L’impatto è stato violentissimo, il 16enne è finito sull’asfalto. L’automobilista si è fermato per soccorrere il ferito e ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia municipale e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale con assegnato un codice rosso.