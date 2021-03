In Liguria dad al 100% tutte le scuole superiori

Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha annunciato una ordinanza che porrà in didattica a distanza tutti i ragazzi delle scuole superiori della regione dalla prossima settimana alla luce della crescita dei contagi in particolare nella fascia di età tra i 13 e il 19 anni. “Abbiamo deciso di estendere la didattica a distanza nelle scuole superiori ai ragazzi dai 14 anni in su, che già oggi sono in dad al 50%, la prossima settimana al 100%”, ha spiegato Toti in un punto stampa.

Si tratta di un provvedimento “di prudenza” e che “non comporta grossi disagi” visto che “si tratta di ragazzi più grandi e autosufficienti”, ha detto. “Abbiamo deciso di prendere alcuni provvedimenti ulteriori anche alla luce del risultato molto positivo che stanno dando le ordinanze che abbiamo preso la settimana scorsa sul Ponente Ligure, che per la prima volta oggi ha un segno di inversione di tendenza”, ha spiegato Toti.