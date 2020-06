Sono 13 i nuovi contagi da Covid-19 in Liguria e 7 i decessi secondo i dati-flusso forniti alla Protezione civile nazionale. I tamponi sono stati 1360 in più rispetto a ieri (116.247 i totali) e i positivi sono 86 in meno (2.408 totali). Otto sono i pazienti ospedalizzati in meno (132 in totale di cui 5 in terapia intensiva). I guariti con doppio tampone sono 92 (5.905 in totale). Sette i nuovi decessi, per un totale di 1497 morti da inizio pandemia.