In fuga dalla polizia, l’inseguimento e lo schianto sulle auto in sosta: la folle corsa a Pesaro – Video

(Adnkronos) – In fuga dalla polizia, autore di una folle corsa lungo la statale 16, all'altezza dell'istituto alberghiero di Pesaro. Corsa terminata con uno schianto sulle auto parcheggiate e con l'allontanamento dell'uomo alla guida, inseguito dagli agenti e poi arrestato insieme alla donna che aveva lasciato nell'auto. Con sé aveva un borsone contenete 50 panetti di droga. E' successo ieri e, a documentare la vicenda, è un video della polizia. La vettura, spiegano gli agenti della Questura di Pesaro e Urbino, era già oggetto di interesse investigativo. Gli agenti, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno intercettato la vettura proveniente da Fano. Dopo aver intimato l’alt, il conducente ha simulato una manovra di arresto per poi darsi alla fuga in direzione di Pesaro, a velocità elevatissima, anche contromano, noncurante dei veicoli che incrociava e mettendo in serio pericolo la sua e l’altrui incolumità. Intercettato da un altro equipaggio della Squadra Volante, che ha provato a sbarrargli la strada, ha speronato il veicolo di servizio e ha continuato la folle corsa verso la città. Costantemente inseguito, con segnali luminosi e sonori attivi e ben visibili, il veicolo in fuga ha terminato la corsa su alcune auto in sosta e sui pali di delimitazione della carreggiata. Dall’auto è sceso il conducente che, con in mano un grosso borsone, si dava a precipitosa fuga lasciando all'interno una donna. La coppia di origine nordafricana, anche grazie all’intervento di un passante che aveva notato la scena, è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione al fine di spaccio di hashish (5kg divisa in 50 panetti). —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)