Intervento del corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano questa mattina all’Hotel Città, in piazza Walther. Un rogo di piccole dimensioni è partito da una cella frigorifera situata in cantina. Un dipendente si trova in ospedale in osservazione. Le fiamme sono state velocemente spente. Sul posto sono intervenuti anche alcune pattuglie di polizia e la Croce bianca.