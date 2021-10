In casa spacciano droga, due arresti ad Altamura

Accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un uomo di 30 anni e una donna di 23, di Altamura (Bari), sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Matera che li ha scoperti seguendo alcuni piccoli spacciatori e tossicodipendenti che andavano nella loro abitazione per acquistare la droga.

In particolare, la Polizia ha scoperto 458 grammi di eroina, 47 grammi di cocaina, 38 grammi di hascisc, un grammo di marijuana e 1.380 euro in contanti, provento – secondo gli investigatori – dell’attività di spaccio.

La droga, i soldi e materiale per il confezionamento delle dosi sono stati sequestrati.