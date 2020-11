In casa ha supermarket droga, arrestato da GdF Savona

In casa aveva un vero e proprio “supermarket della droga”, capace di soddisfare ogni richiesta.

Per questo un uomo di 26 anni di Savona è stato arrestato dalla Guardia di Finanza savonese, mentre un ragazzo di 20 anni è stato denuciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, nel corso di un controllo, sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Le successive perquisizioni dei domicili degli spacciatori, eseguite con l’ausilio del cane Danko dell’unità cinofila, hanno consentito di trovare e sequestrare ulteriore stupefacente. In un’abitazione sono stati rinvenuti 32 grammi di hashish, mentre nell’altra le Fiamme Gialle hanno trovato 111 grammi di hashish, 4 pasticche di anfetamine, metadone e Mdma, semi di marijuana, 8 grammi di funghi allucinogeni e altro materiale utile al confezionamento delle dosi per lo spaccio.