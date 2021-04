In casa 23 kg hascisc e 89 piante marijuana,arrestato 34enne

– I carabinieri di Laterza (Taranto) hanno arrestato, per coltivazione e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, un 34enne incensurato del posto che aveva allestito una serra, in un locale sottostante la sua officina meccanica, dove sono state scoperte 89 piante di cannabis indica, alte in media circa 50 centimetri, alimentate da tre lampade alogene. I militari hanno sequestrato nel suo appartamento anche 23 chilogrammi di hascisc divisi in 48 panetti e diversi pezzi della stessa sostanza, oltre ad alcune buste contenenti complessivamente circa 850 grammi di marijuana già essiccata.

La sostanza stupefacente verrà analizzata nei prossimi giorni dal laboratorio analisi del comando provinciale carabinieri di Taranto. Il 34enne è finito agli arresti domiciliari.