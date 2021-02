In cammino verso il lavoro, ucciso da un’auto pirata

Si era appena messo in cammino per recarsi al lavoro in campagna. Un’auto lo ha investito e ucciso ma il conducente non si è fermato per soccorrere la vittima e ora viene ricercato dai carabinieri.

Nell’incidente sulla strada provinciale numero 2, tra Vittoria e Acate, è morto un migrante del Mali di 29 anni. Era ospite di una delle comunità che, nella zona, accolgono tanti lavoratori impiegati poi senza tutele nelle aziende agricole e nei lavori delle colture sotto serra.

Il giovane si stava recando al lavoro intorno alle 6 di mattina.

Il fatto che andasse a piedi fa pensare che non dovesse andare lontano rispetto al punto dal quale si era mosso, a circa 3 chilometri da Vittoria.

Era solo e non ci sono quindi testimoni o, almeno, non ne sono stati trovati finora. Il corpo del giovane è stato notato ai bordi della strada da una persona che ha poi avvertito i carabinieri. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 ma i soccorsi erano ormai inutili.

Ora viene data la caccia al pirata della strada. Gli investigatori stanno esaminando le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza.