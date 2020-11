In calo accessi pronto soccorso, oggi 365 nuovi casi

E’ in calo per la seconda settimana consecutiva il numero di pazienti in corso di visita nei tre principali pronto soccorso di Genova dopo il picco degli oltre 300 accessi in contemporanea registrato dieci giorni fa. E’ quanto emerge dalla piattaforma online aggiornata in tempo reale dall’ospedale Galliera.

La settimana si apre con 237 accessi ai pronto soccorso genovesi confermando la media di 200-250 della settimana scorsa, in calo rispetto agli oltre trecento di due settimane fa. Intanto, secondo i dati flusso tra Alisa e il Ministero, resi noti da Regione Liguria, sono 365 i nuovi contagi covid in regione su 2.205 tamponi effettuati. 15 le vittime. In ospedale ci sono 1.492 ricoverati, in calo di 16 dalla viglia, con 111 persone in terapia intensiva (erano 115 ieri). L’età delle vittime va da un 68 enne, scomparso all’ospedale di Sarzana, a un 95enne, deceduto al Galliera. La polizia locale genovese ha comminato ieri 58 sanzioni a persone che non hanno rispettato le regole di prevenzione mirate a fermare il contagio da Coronavirus. Meno di un terzo rispetto a quelle di venerdì quando erano state 173 mentre i carabinieri hanno sanzionato tre gestori di locali nel centro storico che rimarranno chiusi per cinque giorni. Anche oggi si registra una ‘fuga’ dall’ospedale Galliera di un paziente covid-positivo. E’ il secondo in due giorni.